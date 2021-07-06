Певица Manizha станет хэдлайнером фестиваля «Фольклориада» в Уфе

Участница международного песенного конкурса «Евровидение-2021» Manizha (Манижа Сангин) станет хэдлайнером фестиваля «Фольклориада», выступив на сцене в парке Ватан в Уфе, Республика Башкортостан. Об этом сообщает Bash.news во вторник, 6 июля.

Помимо певицы с таджикскими корнями на сцене появятся музыкальные коллективы из Италии, Боливии и Австрии. Также на фестивале выступят ансамбли Башкирии. Концерты пройдут во вторник в четырех муниципальных образованиях республики, в них также примут участие группы из Словакии, Индонезии, Болгарии, Мексики, Палестины, Белоруссии, Франции, Перу, Румынии, Черногории, Албании и Киргизии.

Накануне сообщалось, что хоровод дружбы, устроенный на «Фольклориаде», установил два мировых рекорда. Фестиваль проходит в Уфе, других городах и в селах Башкирии с 3-го по 10 июля.