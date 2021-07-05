Хоровод дружбы в Башкирии установил мировой рекорд

Хоровод дружбы, устроенный на фестивале «Фольклориада» в Уфе, Республика Башкортостан, установил два мировых рекорда — по численности представителей разных стран и по количеству национальностей. Об этом сообщает «Башинформ».

В хороводе приняли участие более 2700 человек, представляющих 57 стран и 71 национальность. Об установлении рекордов на мероприятии объявили основатель Книги рекордов России Станислав Коненко и президент Международного совета организаций фольклорных фестивалей и народного искусства (CIOFF) Филипп Боссан.

Ранее сообщалось, что организаторы «Фольклориады» проведут конкурс, предложив гостям стать народными корреспондентами. Фестиваль проходит в Уфе и других городах и селах Башкирии с 3-го по 10 июля. Главная сцена мероприятия расположилась в Уфе перед конгресс-холлом «Торатау».