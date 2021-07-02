В Башкирии в дни «Фольклориады» проведут конкурс народных корреспондентов

Организаторы фестиваля «Фольклориада» в Уфе проведут конкурс, предложив гостям стать народными корреспондентами и побороться за ценные призы. Об этом сообщается на сайте «Башинформ».

Попытаться выиграть подарки (iPhone 12 и iPad) могут все, для этого нужно в дни фестиваля снять интересное видео или сделать фотографию, и опубликовать их в Facebook, Instagram или «ВКонтакте», сопроводив пост хештегом #folkloriada2021online.

Автор набравшего наибольшее количество лайков ролика получит iPad. А тот, кому удастся впечатлить подписчиков в соцсетях фотографией, станет владельцем iPhone 12. Занявшим второе и третье места обещают подарить портативные колонки.

Отмечается, что итоги конкурса подведут после 10 июля.

«Фольклориада» пройдет с 3 по 10 июля в Уфе и еще 11 городах, а также в 11 селах Башкирии. 25 июня сообщалось, что организаторы мероприятия приступили к возведению концертной площадки перед конгресс-холлом «Торатау» в Уфе.

Позже стало известно, что на фестивале хотят устроить хоровод дружбы народов мира, который станет самым массовым в истории. «Мы планируем установить рекорд и войти в Книгу мировых рекордов по количеству стран и по количеству национальностей самых массовых хороводов», — прокомментировала мероприятие руководитель министерства культуры Республики Башкортостан Амина Шафикова.