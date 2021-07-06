В Карелии откроют три современных кинозала

В Республике Карелия будут оборудованы три новых современных кинотеатра. Об этом сообщается на сайте Министерства культуры Карелии.

Так, один из них откроют в Пряжинском центре досуга и творчества, и еще два коммерческих кинозала сети ООО «Люмен-Фильм НН» — в Сегеже.

Средства на оснащение кинотеатров цифровым оборудованием выделит Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино). На обновление каждого из залов будет выделено около пяти миллионов рублей. Известно, что первые сеансы пройдут уже в текущем году.

Фонд кино на протяжении шести лет ежегодно проводит конкурс на создание кинозалов в городах с населением до 500 тысяч жителей. Благодаря этому в Карелии уже появились 15 кинозалов в Петрозаводске и районах Карелии. По условиям конкурса, средства перечисляются безвозмездно. При этом не менее половины фильмов в афише должны быть российскими.

В июле сообщалось, что в Кисловодске начали бесплатно показывать кино. Благотворительную акцию организовал гендиректор курортного управления профсоюзных санаториев на КМВ Николай Мурашко. На первом сеансе горожане и туристы посмотрели новый отечественный фильм «Бендер. Начало».