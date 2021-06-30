Фильм о музее «Кижи» победил на Шанхайском международном кинофестивале

VR-фильм о музее-заповеднике «Кижи» на одноименном острове в Карелии стал победителем 24-го Шанхайского международного кинофестиваля в номинации «Виртуальная реальность». Об этом сообщается на сайте министерства культуры России.

Лента создана студией Airpiano в 2020 году. О победе фильма рассказали на встрече с замминистра культуры России Аллы Маниловой в музейно-выставочном комплексе Тульского кремля в рамках проектно-аналитических мероприятий, посвященных всероссийскому проекту «Музейные маршруты России». На встрече обсуждались способы продвижения музеев в Центральном федеральном округе, и фильм про Кижи, по словам чиновников, стал успешным примером мотивационного и информационного ролика.

«Кижи» — государственный этнографический музей-заповедник в Республике Карелия, основная часть экспозиции которого находится на одноименном острове. Его территория обладает статусом земли историко-культурного назначения.

28 июня сообщалось, что дебютный игровой фильм режиссера Сергея Серегина «Анимация» победил на международном кинофестивале Near Nazareth Festival в Израиле.