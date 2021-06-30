Венский фестиваль в Екатеринбурге откроют звезды оперы

Венский фестиваль музыкальных фильмов, который пройдет в Екатеринбурге с 1-го по 24 июля, откроется выступлением оперных звезд. Об этом пишет MK.RU.

На открытии мероприятия состоится живой гала-концерт с участием артистки молодежной оперной программы Большого театра Марии Мотолыгиной, солистов «Геликон-оперы» Станислава Швеца и Ивана Гынгазова, а также солистки Мариинского театра Юлии Маточкиной.

Они выступят вместе с симфоническим оркестром Екатеринбургского театра оперы и балета и дирижером Большого театра Павла Клиничева.

Вход на фестиваль будет бесплатным. На гала-концерте прозвучат произведения Моцарта, Чайковского, Римского-Корсакова, Пуччини, Россини, Верди и Бизе. Открытие пройдет перед главным корпусом Уральского федерального университета.

28 июня сообщалось о старте фестиваля «Набоковские дни» в Санкт-Петербурге. Мероприятие проводится на разных площадках города.