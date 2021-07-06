Карельские кружевные узоры получили художественную ценность

Вышитые салфетки, полотенца, платья и другие кружевные изделия «Карельских узоров» получили статус имеющих художественную ценность. Об этом сообщается на сайте правительства Карелии.

Вещи «Карельских узоров» вошли в перечень «образцов изделий народных художественных промыслов признанного художественного достоинства» Минпромторга. В дальнейшем предприятие планирует получить грант на создание новой коллекции и наладить продажи в Петрозаводске.

В правительстве отметили, что включение кружевных изделий Карелии в перечень Минпромторга имеет большое значение, так как для них теперь не применяются нормы Федерального закона о закупках, и производитель может устанавливать собственные цены на них.

Компания «Карельские узоры» существует с 1929 года и является единственным в регионе предприятием, которое имеет статус народных художественных промыслов. Она выпускает изделия изо льна с орнаментами заонежской вышивки.

Ранее в Волгоградской области стартовал региональный этап всероссийского конкурса «Туристический сувенир», по результатам которого определят лучший подарок для приезжающих путешественников. Предприятиям и умельцам предложили побороться, разрешив представить один проект в каждой из восьми номинаций — «Сувенир региона», «Гастрономический сувенир», «Этнографический сувенир», «Сувенир события», «Сувенир музея», «Сувенир-игрушка», «Идея сувенира», «Линейка туристических сувениров Волгоградской области».