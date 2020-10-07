Китайская компания решила спасти народные промыслы России

Китайская компания AliExpress решила спасти народные промыслы России. На маркетплейсе появился специальный раздел с товарами предприятий народных художественных промыслов и современных российских производителей. Об этом говорится в заявлении компании, которое поступило в «Ленту.ру».

Раздел будет называться «Сделано в России», в нем прежде всего будут торговать товарами, отсылающими к российским традициям и истории. Например, речь идет о хрустале, керамике, игрушках из дерева и фарфора, шапках-ушанках и кокошниках. Среди первых участников каталога — «Жостовская фабрика» подносов, производитель посуды и товаров для дома «Объединение Гжель», а также петербургский производитель кукол ручной работы в исторических костюмах «Потешный промысел».

В рамках программы поддержки локальных производителей AliExpress проведет конкурс «Хорошие вещи». В его рамках 14 победителей получат по миллиону рублей от площадки на развитие бизнеса или субсидии на комиссию и логистику. Заявки принимаются до 21 декабря, победителей объявят в начале 2021 года.