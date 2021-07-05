В Волгоградской области выберут лучший туристический сувенир

В Волгоградской области стартовал региональный этап всероссийского конкурса «Туристический сувенир», по результатам которого определят лучший подарок для приезжающих путешественников. Об этом сообщается на сайте областной администрации.

Предприятиям и умельцам предложили побороться, разрешив представить один проект в каждой из восьми номинаций — «Сувенир региона», «Гастрономический сувенир», «Этнографический сувенир», «Сувенир события», «Сувенир музея», «Сувенир-игрушка», «Идея сувенира», «Линейка туристических сувениров Волгоградской области».

Заявки от желающих поучаствовать в конкурсе будут принимать до 5 августа, при этом организаторы пообещали рассмотреть любых кандидатов. Победителей планируют назвать в конце лета. Они получат возможность не только производить товары под брендом Волгоградской области, но и будут рекомендованы к участию во всероссийском финале смотра. Отмечается, что целью данного проекта является сохранение и возрождение народных промыслов, а также развитие рынка местной сувенирной продукции.

В пресс-службе областной администрации акцентировали внимание на том, что сувениры должны ассоциироваться с регионом. Потенциальным участникам конкурса напомнили, что сейчас среди приезжающих в Волгоградскую область туристов пользуются популярностью местное горчичное масло и шоколад, сарептские пряники, сладости из арбуза, а также изделия из козьего пуха.