Россиянам предложат пеший туристический маршрут по берегу Белого моря

Туристам, которые путешествуют на Соловки, предложат новый пеший маршрут по берегу Белого моря. Его протяженность составит девять километров, сообщает «Сампо ТВ 360».

Разработал его победитель федерального конкурса «Мастера гостеприимства» экскурсовод Евгений Кустов. Он отметил, что такое путешествие будет интересно туристам, которые приезжают на Соловецкие острова, так как тропа проходит по берегу Белого моря.

«Хочется (...), чтобы как можно больше людей смогли познакомиться с красотой и историей нашего края. Это сказания о Гиперборее, путешествия поморов, древние торговые пути карелов и "пересыльного пункта" в Соловецкий лагерь», — рассказал Кустов, добавив, что по маршруту уже прошли более 100 человек.

«Во многом он созерцательный. Это возможность найти для себя место силы или, наоборот, точку обнуления, чтобы сбросить эмоциональный груз», — описал путешествие его автор. По словам Кустова, по тропе можно пройти как днем, так и ночью, а зимой организаторы планируют запустить лыжный маршрут.

В рамках поездки путешественники увидят быт помора, понаблюдают за реконструкцией исторического боя и попробуют себя в качестве стрелка, копейщика или рыцаря.