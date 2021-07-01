В Сочи для туристов открыли древний Византийский храм

В поселке Лоо Лазаревского района Сочи для туристов открыли древний Византийский храм. Он расположен на вершине горы в полутора километрах от Черного моря, сообщает портал 93.ru.

Посетить достопримечательность можно будет с 1 июля.

Предположительно, церковь была построена в XI-XII веке. Ее возводили из песчаника и сланца, в стенах есть узкие оконные проемы и арки из известняка и ракушечника.

Изучением развалин постройки занялись только в 80-х годах прошлого века. Археологи нашли здесь частицы стекла, черепицы и глины. Отмечается, что в XIX веке храм использовали как крепость.

Ранее сообщалось, что в Республике Дагестан открыли новые безопасные маршруты для рафтинга — живописную трассу протяженностью 18 километров по реке Аварское Койсу. На северо-западе она ограничена Богосским хребтом, на юго-западе — Главным Кавказским хребтом, а на юге — массивом Дюльты-Даг и хребтом Сарфун-Ял. Сплавляться по ней, как утверждают специалисты, безопасно.