В горах Дагестана открыли новые маршруты для рафтинга

В Республике Дагестан открыли новые безопасные маршруты для рафтинга. Об этом сообщает «Пятый канал».

Речь идет о живописной трассе протяженностью 18 километров по реке Аварское Койсу. На северо-западе она ограничена Богосским хребтом, на юго-западе — Главным Кавказским хребтом, а на юге — массивом Дюльты-Даг и хребтом Сарфун-Ял. Отмечается, что сплав на данном участке безопасен: дистанция от храма Датуна до села Голотль считается подходящей для новичков.

Первыми испытать маршрут пригласили туристов, местных жителей и профессионалов. Корреспондент издания Мурад Магомедов отметил, что рафтинг с кавказцами по бурным рекам — это всегда риск, адреналин, драйв и острые ощущения. По его словам, несмотря на безопасный маршрут, местные профессионалы делают сплав захватывающим и незабываемым.

Фестиваль рафтинга прошел в Дагестане с 26 по 27 июня. Известно, событие было приурочено к 100-летию образования Дагестанской АССР. Организаторами фестиваля выступил ГБУ РД «Туристический информационный центр "Дагестан" министерства туризма и народных художественных промыслов Республики Дагестан.