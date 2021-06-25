В Дагестане пройдет Фестиваль рафтинга

В Шамильском районе Дагестана пройдет Фестиваль рафтинга, на который съедутся сильнейшие команды со всей России. Об этом в пятницу, 25 июня, пишет «Дагестанская правда».

Как уточняется, мероприятие будет проходить в течение двух дней — с 26 по 27 июня. Команды примут участие в сплавах по реке Аварское Койсу.

«Участников и гостей республики ждет покорение горных рек и открытие дагестанской природы», — отмечает издание.

Организаторами фестиваля выступит ГБУ РД «Туристический информационный центр "Дагестан" министерства туризма и народных художественных промыслов Республики Дагестан. Событие приурочено к 100-летию образования Дагестанской АССР.