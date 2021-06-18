Два российских туриста погибли во время сплава по реке

Два российских туриста погибли и восемь пострадали из-за опрокидывания катамаранов в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщил глава региона Рашид Темрезов в своем Instagram-аккаунте.

Так, 18 июня группа из 14 человек самостоятельно сплавлялась по реке Кубань, предварительно не зарегистрировавшись в МЧС. Сначала перевернулась одна лодка, после чего пассажиры второго судна попытались помочь тонущим. Через некоторое время второй катамаран также ушел под воду — его стало уносить течением.

В результате инцидента погиб мужчина 1985 года рождения. Еще один турист сначала был объявлен пропавшим без вести, однако позже оперативные службы нашли его мертвым. Восемь человек доставлены в больницу.

Ранее в мае россиянин пропал во время сплава по бурной реке в Республике Хакасия. Так, двое мужчин планировали проплыть 35 километров на надувной лодке по реке Абакан, однако во время сплава один из туристов выпал за борт. По данным МЧС, мужчины грубо нарушили технику безопасности: вышли в полноводную реку в темное время суток, не надев спасательные жилеты.