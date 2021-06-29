Уникальный ретропоезд проедет по Золотому кольцу России

Уникальный ретропоезд проедет по городам Золотого кольца России. «Северная железная дорога» (филиал ОАО «РЖД») и Союз городов Золотого кольца подписали соглашение об активном взаимодействии. Таким образом был создан новый проект — старинный состав на паровой тяге. Об этом сообщают «Вести Ярославль».

В прошлом паровоз ездил по московской магистрали, а затем стал памятником и много лет стоял на постаменте в Костромской области, пока его не отреставрировали и не включили в новый проект. Уже локомотив начал отправлять первых пассажиров по ретромаршруту от Ярославля до Костромы.

Он имеет прозвище «Генерал». Его внешние борта разрисовали граффити с изображениями самых известных достопримечательностей Золотого кольца. Помимо этого, сами вагоны обиты деревом, на окнах есть портьеры, а на креслах — вышивки с символами этих городов.

По информации телеканала, от Ярославля до Рыбинска уже курсирует поезд на паровой тяге, однако пока это единственный постоянный рейс. Новый проект поможет в развитии внутреннего туризма. «Генерал» со временем начнет проезжать восемь городов Золотого кольца.