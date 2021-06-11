Раскрыта судьба вагонов-ресторанов в российских поездах

Заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов раскрыл судьбу вагонов-ресторанов в российский поездах. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Как отметил Пегов на российском туристическом форуме «Путешествуй», от самих составов «РЖД» отказываться не будет, поменяется только их концепция. «То, что происходит сейчас в вагонах-ресторанах, нам не нравится», — добавил спикер.

Ранее, 26 мая, стало известно, что РЖД планирует отказаться от вагонов ресторанов на большинстве направлений — они останутся только в туристических и фирменных поездах. Позже, 29 мая, в компании сообщили о новом формате таких составов в виде вагонов-бистро.

Так, вместо того чтобы готовить блюда на кухне во время движения, как это происходит сейчас, в состав будут загружаться стерильные контейнеры с блюдами, приготовленными поварами в стационарных условиях.