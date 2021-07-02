Россиянам назвали самые бюджетные зарубежные направления июля за 25 тысяч рублей

Россиянам назвали самые бюджетные направления для отдыха за рубежом в июле — за 25 тысяч рублей можно купить тур в Турцию и Абхазию. Об этом пишет газета «Известия».

По данным туроператоров, цены на путевки в Турцию начинаются от 24,7 тысячи рублей за двоих, в стоимость включено недельное проживание в трехзвездочном отеле, перелет и трансфер. Отмечается, что из-за низкой загрузки многие турецкие гостиницы снизили цены на 40 процентов, однако такие скидки действуют всего лишь сутки.

Тем не менее представители туриндустрии предупредили, что от такого «сверхбюджетного» отпуска «не стоит ожидать многого» — скорее всего, путешественнику предложат размещение в отеле с маленькой территорией и скромным выбором блюд. К тому же, вероятно, он будет располагаться вдали от моря, на второй или третьей береговой линии.

«Есть опасность разочароваться, потому что тот сервис, которого наши туристы ждут от Турции, все-таки начинается от 40 тысяч рублей и выше», — подчеркнули в пресс-службе туроператора TEZ TOUR.

Также отдохнуть за 25 тысяч рублей можно будет в Абхазии: семь дней пребывания в пансионате в Пицунде обойдется в 24,6 тысячи рублей, однако в цену не входит питание.

Ранее в июне российским туристам назвали самые бюджетные направления для путешествий внутри страны. Так, дешевле всего получится отдохнуть в Татарстане — менее чем за тысячу рублей в сутки можно забронировать номер в отеле и хостеле. На втором месте расположилась Москва, на третьем — город Соль-Илецк.