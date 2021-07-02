Россияне отправились из Кронштадта в двухлетнюю кругосветную экспедицию

Известный путешественник Евгений Ковалевский и чемпион России по парусному туризму Станислав Березкин отправились с пристани Кронштадта в уникальную двухлетнюю кругосветную экспедицию. Об этом сообщает «Вести».

Плавание посвятили известным русским мореплавателям. Покорять океаны экипаж будет на парусном тримаране — судно сконструировали специально для этого путешествия. Провожали команду в дальний путь десятки человек.

Отмечается, что идея кругосветного плавания родилась еще несколько лет назад, однако воплотить ее удалось только сейчас. У экспедиции сразу несколько целей: научная, дипломатическая и просветительская. Команда будет замерять уровень радиации в океане, познакомит жителей зарубежных стран с культурой России и будет проводить уроки географии — трансляции планируется вести прямо из океана.

За два года путешественники хотят посетить 40 стран и провести более сотни встреч.