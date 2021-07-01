В Кисловодске начали бесплатно показывать кино

На курорте Ставропольского края запустили серию бесплатных киносеансов для местных жителей. Об этом сообщает портал «Кисловодск».

Благотворительную акцию организовал гендиректор курортного управления профсоюзных санаториев на КМВ Николай Мурашко. Известно, что на первом сеансе горожане и туристы посмотрели новый отечественный фильм «Бендер. Начало». Показ посетили 50 человек, в числе которых были взрослые и дети.

Отмечается, что подобное мероприятие планируют проводить в Кисловодске на постоянной основе. На данный момент программа расписана на пять различных киносеансов.

В июне сообщалось, что Ставрополье попало в топ-5 самых популярных мест России для отдыха с кэшбеком. Так, в рамках акции в регионе продали путевки общей стоимостью 800 миллионов рублей. Губернатор Ставропольского края Владимиров поручил министру обеспечить включение в программу всех санаториев и других организаций гостиничного типа на Кавказских Минеральных Водах.