В заказнике Алтайского края презентовали особо охраняемые природные территории

В Чинетинском заказнике Алтайского края учреждение «Алтайприрода» презентовало особо охраняемые природные территории, построив для этого экологические тропы. Об этом сообщает Правительство региона на своем сайте.

Отмечается, что презентация экологических троп проходила с 7 по 9 июля. Целью проекта стало развитие экологического туризма на особо охраняемых территориях края и привлечение внимания к сохранению уникального биологического разнообразия Чинетинского заказника.

В мероприятии участвовали региональные журналисты, блогеры, представители краевого управления по развитию туризма и курортной деятельности и научные сотрудники. Гости протестировали экологические тропы «Волчья» и «Медвежья», осмотрели их основные достопримечательности — смотровую площадку и пещеру Небинскую, а также посетили палаточный лагерь.

Ранее в июле на Алтае появилась экстрим-трасса виа-феррата. Название маршрута переводится как «железная дорога». В будущем на нем запустят кресельный подъемник и построят смотровые площадки со стеклянным полом. Они будут приподняты над землей, чтобы люди во время прогулок по маршруту не топтали травы и цветы.

