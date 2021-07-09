Медведь уничтожил фотоловушку на Алтае и попал на видео

Медведь из Сайлюгемского национального парка на Алтае уничтожил фотоловушку и попал на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал Baza.

Работники парка рассказали, что это уже третья по счету фотоловушка, которую разбил хищник.

На опубликованных кадрах медведь медленно подходит к камере, обнюхивает ее, трогает лапой и всматривается в объектив.

Ранее в национальном парке «Зигальга» в Челябинской области фотоловушка засняла медведей за утренней трапезой. Сотрудники нацпарка рассказали, что летом меню медведей состоит в основном из зелени — стеблей, корней и клубней растений, а также ягод. При этом животные запоминают дорогу к грибным и ягодным местам.