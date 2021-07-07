Встреча россиянина с медведем на дороге попала на видео

Возле Нового Уренгоя россияне, которые ехали по дороге в сторону Новозаполярного, встретили медведя. Видео с места опубликовано на странице города в соцсети Instagram.

«Пестун. Где-то мамка», — предположил один из очевидцев, который снял ролик.

Мужчина посигналил медведю, а создатель видео начал искать медведицу. Тот лишь оглянулся на автомобиль и, перейдя дорогу, ушел в лес.

Ранее медведь-губач погнался за велосипедистом в индийском округе Нилгири, штат Тамилнад. Окруженный бурными зарослями на обочинах дороги, велосипедист преодолевает повороты до тех пор, пока не замечает впереди семейство из трех медведей, которое расположилось посреди дороги.