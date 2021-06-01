Женщина обратила в бегство медведя и попала на видео

Жительница США опубликовала видео, на котором ее сестра Хейли обратила в бегство медведя, пытавшегося пробраться к ней во двор. Ролик женщина разместила на своей странице в TikTok.

Инцидент произошел в понедельник, 31 мая. На кадрах видно, что на забор дома забралась медведица с двумя медвежатами. Навстречу диким животным бросились четыре собаки Хейли. После этого медвежата сразу же убежали, а медведица начал отбиваться от нападающих собак и попал одной из них лапой по голове.

Через секунду из дома выскочила сама Хейли. Она решительно столкнула дикого зверя с забора, загнала собак, а одну из них подхватила на руки. После этого медведица тоже покинула место схватки.

В комментариях к ролику Бренда рассказала, что пострадавшая собака получила только несколько царапин.

Ранее сообщалось, что семь медведей в американском городе Гатлинберг, штат Теннесси, сорвали вечеринку у бассейна. На видеозаписи группа медведей плещется в бассейне и ходит вокруг воды, а люди наблюдают за ними с безопасного расстояния.