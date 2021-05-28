Семь медведей пришли на вечеринку у бассейна, поплескались и попали на видео

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Семь медведей в американском городе Гатлинберг, штат Теннесси, пришли на вечеринку у бассейна и сорвали ее. На видео с животными обратило внимание информационное агентство UPI.

Свидетельница произошедшего Мишель Джонсон (Michelle Johnson) опубликовала на YouTube видео, на котором видно, что произошло, когда кадеты военно-патриотической программы вневойсковой подготовки офицеров резерва при старшей школе округа Джефферсон попытались устроить вечеринку у бассейна.

На записи группа медведей плещется в бассейне и ходит вокруг него, в то время как ученики отбежали на безопасное расстояние.

Джонсон пояснила, что всего на вечеринку пришли семь медведей. «Черные медведи в горах Грейт-Смоки-Маунтинс красивы, но пожалуйста, относитесь к ним уважительно, держите дистанцию и не кормите их», — написала автор видео.

Американка добавила, что сотрудники бассейна рассказали ей, что часто видят медведей поблизости, но группа, которая пришла к бассейну, была необычно большой. «Они никогда не видели столько медведей сразу», — подчеркнула Джонсон.

Ранее сообщалось, что в селе Шебунино Невельского района Сахалинской области медведь попытался пробраться в российскую школу и попал на видео. Очевидец рассказал, что в тот момент дети были в школе.