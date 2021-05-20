Геодезист показал оставшиеся от нападения медведя раны

На Аляске геодезист выжил после нападения медведя, несмотря на сломанную зверем челюсть и глубокие раны на голове, сообщает Associated Press.

Столкновение с медведем произошло в отдаленной лесистой части Аляски, где 61-летний геодезист Аллен Миниш в одиночку обследовал землю для риелтора. Вводя цифры в GPS-модуль, он поднял глаза и увидел большого бурого медведя всего в 10 метрах от него. Мужчина попытался спастись от него за деревьями, а когда медведь приблизился, нацелил на него геодезический штатив. Но зверь отбросил его в сторону, от чего на землю упал и Миниш. Медведь напал на мужчину и терзал в течение 10 секунд. За это время он раздробил ему челюсть и нанес глубокие раны на голове.

Миниш рассказал, что хватал медведя за пасть, но поранил руку, после чего тот истерзал ему голову. Мужчина перевернулся лицом к земле, закрыв его руками, и медведь просто ушел. Геодезист предполагает, что зверь просто перестал воспринимать человека как угрозу.

Миниш, несмотря на раны и кровотечение, позвонил в службу спасения. Спустя час спасатели забрали его, найдя по координатам GPS, доставили до ближайшего аэродрома и оттуда на вертолете перевезли в Анкоридж — за 300 километров от места нападения. Один из спасателей назвал мужчину героем, увидев обилие крови на земле.

В больнице геодезисту провели 4,5-часовую операцию, наложив множество швов, а также повязку на глаз. Врач сказал, что из-за глубины ран даже был виден череп. Миниш чувствует себя неплохо и называет себя везунчиком, он также опубликовал фотографию своих ран и добавил, что теперь усвоил правило, что на Аляске в отдаленных местах не стоит находиться в одиночку.