Дикий медведь напал на туристов на лыжах, проиграл в погоне и попал на видео

Мужчина спас туристов от нападения дикого медведя, уехав от животного на лыжах по склону. Видео и подробности инцидента опубликовало издание Digi24.

Инцидент произошел на горнолыжном курорте Предял, в Румынии. На кадрах видно, как медведь вышел из леса на склон лыжной трассы и стал медленно приближаться к отдыхающим. Очевидец, снимавший происходящее на камеру, пытался отпугнуть животное криками, однако медведь продолжал двигаться в сторону людей. Когда он подошел к ним на расстояние в несколько метров, мужчина решил отвлечь хищника.

Турист начал спускаться на лыжах вниз по горе, уводя за собой медведя. Пока животное бежало за ним, мужчина криками предупреждал стоящих ниже по склону отдыхающих быстрее уходить от этого места. В конечном итоге зверь потерял к нему интерес и скрылся в лесу.

Ранее в августе сообщалось о российских туристах, которые в упор расстреляли медведя на Байкале и засняли происходящее на видео. Роликом заинтересовались в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре, сотрудники Забайкальского парка начали проверку обстоятельств инцидента.