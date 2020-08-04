Россияне расстреляли медведя на Байкале в упор и сняли происходящее на видео

Российские туристы в упор расстреляли медведя на Байкале и сняли происходящее на видео. Кадры во вторник, 4 августа, публикует портал Irk.ru.

На записи видно, как несколько мужчин катаются на моторной лодке вдоль берега, и навстречу им выплывает медведь. Когда хищник оказывается в нескольких метрах от лодки, один из героев ролика направляет на него ружье и стреляет в голову. Убитое животное начинает тонуть в озере.

«На дно пошел», — прокомментировал один из мужчин.

По информации издания, опубликованным в социальных сетях видео уже заинтересовались в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре. Как отметили в ведомстве, свою проверку проводят и сотрудники Забайкальского парка, которым предстоит выяснить, кто авторы ролика и был ли им разрешен въезд, а также прочие обстоятельства инцидента.

13 июля сообщалось, что россияне случайно убили дельфиненка в Черном море. Люди увидели его на пляже и отвезли дальше в акваторию вместо того, чтобы обратиться за помощью к ветеринарам.