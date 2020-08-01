В Крыму охранник с плетью гонял отдыхающих на пляже

В Крыму охранник прогонял отдыхающих с пляжа плетью. Видео, на котором зафиксирован процесс, опубликовала одна из посетительниц пляжа в своем Instagram.

Инцидент произошел в поселке Форос (административно входит в состав Ялты) возле одноименного оздоровительного санатория. Как рассказала женщина, в последние шесть лет ее семья каждый год свободно посещала пляж, в том числе неделю назад.

Однако при последней попытке искупаться выяснилось, что санаторий установил там пропускную систему. Один из охранников, вооруженный нагайкой, потребовал семью покинуть место. По словам женщины, он угрожал плетью ей, ее мужу, матери и четырехлетнему сыну.

Ранее сообщалось, что на фоне пандемии коронавируса и закрытия российских границ отдых в Крыму оказался в несколько раз дороже курортов Европы и ОАЭ. Так, размещение в трехзвездочном отеле обойдется в 30 тысяч рублей за трое суток, а проживание в более роскошной гостинице будет стоить выше 60 тысяч.