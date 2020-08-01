Действия гонявшего плетью туристов охранника на пляже в Крыму объяснили

Руководство санатория «Форос» объяснило действия охранника, который плетью прогонял туристов с пляжа. Об том сообщает телеканал «360». Там подчеркнули, что посетители не были гостями санатория, но пообещали провести служебную проверку и установить виновных.

«У санатория "Форос" восемь карт пляжа, три из которых предназначены для гостей санатория и являются лечебными. Пропуск на данные карты осуществляется по карте гостя, выданной на основании санаторно-курортной карты гостя», — объяснили в «Форосе». Все приезжающие предоставляют справки об отсутствии коронавируса, указали в санатории. Согласно действующим правилам, других посетителей на территорию лечебного пляжа не пускают.

Ранее сообщалось, что охранник с плетью прогонял посетителей одного из местных пляжей. Одна из свидетельниц рассказала, что многие годы свободно приходила туда с семьей, но отель неожиданно ввел пропускную систему.

По информации телеканала, это не единичный случай. На том же пляже 23 июля произошла аналогичная ситуация, но с другим охранником. Плети у него не было, но он отказался пропускать женщин с детьми на пляж. В итоге одна из них вызвала полицию и написала заявление.