В России медведь убил мужчину и скрылся в неизвестном направлении

В Хабаровском крае в районе пасеки раненый медведь убил мужчину. Об этом сообщается на сайте Министерства природных ресурсов региона.

Материалы по теме Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы Чудовища существуют Иногда звери едят людей, а не наоборот

В понедельник, 17 мая, хищник напал на местного жителя 1993 года рождения в пяти километрах южнее села Кукелево Вяземского района. Зверь смертельно ранил россиянина, после чего скрылся в неизвестном направлении. Полиция ведет расследование произошедшего.

Как отметили в министерстве, найти медведя пока не удалось. Поисками занимаются охотники и инспекторы «Службы по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий».

Ранее сообщалось, что разъяренный медведь напал на жителей деревни Анджвахи в индийском штате Чхаттисгарх, в результате чего четыре человека погибли, еще трое пострадали. Нападение вызвало панику среди местных жителей.