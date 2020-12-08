Разъяренный медведь убил четырех человек и ранил еще троих

Разъяренный медведь напал на жителей деревни Анджвахи в индийском штате Чхаттисгарх, в результате чего четыре человека погибли, еще трое пострадали. Об этом сообщает издание Xinhuanet.

Вечером 6 декабря группа жителей деревни отправилась в лес собирать дикоросы. Там на них напал дикий медведь. Животное убило четырех индийцев и ранило еще троих.

«Тела были направлены для проведения вскрытия, а пострадавших госпитализировали», — сообщил окружной сборщик налогов Сатья Нарайан Ратор (Satya Narayan Rathor).

Нападение вызвало панику среди местных жителей. После произошедшего сотрудники лесничества и полицейские были направлены в эту местность, чтобы прогнать медведя.

Сотрудники службы охраны дикой природы подчеркнули, что из-за присутствия человека в лесу медведи не чувствуют себя в безопасности, из-за чего могут напасть.

Ранее сообщалось, что гималайский черный медведь в округе Чамоли индийского штата Уттаракханд растерзал женщину на глазах у мужа, вместе с которым она отправилась собирать траву на корм для рогатого скота. «Муж забрался на дерево и спасся от медведя, но животное растерзало жену», — сообщил офицер лесной службы города Бадринатх.