Медведь растерзал женщину на глазах у спасшегося на дереве мужа

Гималайский черный медведь в округе Чамоли индийского штата Уттаракханд растерзал женщину на глазах у мужа, вместе с которым она отправилась собирать траву на корм для рогатого скота. Об этом сообщает издание Mid-Day.

В пятницу, 20 ноября, 47-летняя Махеши Деви (Maheshi Devi) вместе с мужем пошла в ближайший лес собирать траву для фуража. На них напал медведь.

«Муж забрался на дерево и спасся от медведя, но животное растерзало жену», — сообщил офицер лесной службы города Бадринатх Ашутош Сингх (Ashutosh Singh). Индианка скончалась на месте происшествия.

После того как будут выполнены все необходимые формальности, семья покойной получит компенсацию, сказал Сингх.

«С началом зимы медведи чаще нападают на людей, так как животные спускаются ниже с заснеженных гор в поисках пищи», — пояснил он.

Гималайские черные медведи обитают на гималайских лугах на высоте трех километров. В зимние месяцы они спускаются к подножиям гор в поисках пищи.

Ранее сообщалось, что стая медведей на глазах у посетителей растерзала сотрудника зоопарка в китайском Шанхае. Нападение произошло в «дикой зоне», где животные обитают в максимально приближенных к естественной среде условиях.