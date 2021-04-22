Медведь погнался за едущим по горной дороге велосипедистом

Американская компания Montana Knife Company, торгующая товарами для туристов, поделилась кадрами, на которых снят черный медведь, преследующий велосипедиста. Об этом пишет издание Unilad.

Инцидент произошел в районе американского города Уайтфиш, штат Монтана. В ролике человек едет на велосипеде по дороге, огибающей гору. Медведь бежит к нему по склону, но достигает дороги, когда тот уже проехал. После этого он, не останавливаясь, направляется ему наперерез.

Деревья мешают увидеть, чем закончилась погоня, однако в Montana Knife Company утверждают, что ни хищник, ни велосипедист не пострадали. «Короткое напоминание, что Монтана — это вам не Диснейленд», — говорится в комментарии компании к видео.

Барибал, или черный медведь, — наиболее распространенный в Северной Америке вид медведей. Взрослый самец достигает длины 1,4-2 метра и весит до 360 килограммов. Представители этого вида очень редко нападают на людей. В Северной Америке нападения черных медведей заканчиваются гибелью человека не чаще раза в год.

Ранее сообщалось, что в американском населенном пункте Хейнс, штат Аляска, мать зарычала на медведя, который погнался за ее сыном. «Мой пес немного побегал за ним, но медведь не отступал, — рассказала она. — Тогда я просто четыре раза разрядила в него ружье, заряженное дробью 12 калибра».