В Приморье спасли истощенного медвежонка

В Приморском крае истощенный полуторагодовалый медвежонок вышел к людям и залез на пограничную заставу. Его забрали сотрудники Центра спасения животных «Тигр», сообщается в Instagram организации.

«Ветеринарный осмотр показал, что у медвежонка средняя степень истощения. Нам необходимо не только поправить его здоровье, но и разобраться в причинах выхода мишки к людям», — говорится в сообщении Центра. Сотрудники также показали видео, как ветеринары осматривают медвежонка, лежащего на специальных носилках.

Ранее в национальном парке «Зигальга» в Челябинской области фотоловушка засняла медведей за утренней трапезой. Сотрудники нацпарка рассказали, что летом меню медведей состоит в основном из зелени — стеблей, корней и клубней растений, а также ягод. При этом животные запоминают дорогу к грибным и ягодным местам.