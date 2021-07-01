В Приморье захотели построить новый зоопарк

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко пообещал построить в Уссурийске современный зоопарк. Он уже обсудил свою идею с местными жителями, городской администрацией и защитниками животных, уточнили в пресс-службе правительства края.

29 июня глава региона побывал в местном зоопарке, в котором сейчас содержится около 20 животных, в числе которых лев и 11 медведей. Отмечается, что большая часть зверей была спасена при наводнении в 2015 году.

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На фоне изменения требований к условиям содержания животных общественники попросили переселить зверей. Прислушавшись, Кожемяко поднял вопрос о строительстве нового парка. По его словам, он должен стать украшением Уссурийска и местной достопримечательностью, которая будет привлекать туристов.

«В ближайшее время разработают эскизный проект, администрация Уссурийска подберет оптимальный земельный участок для размещения объекта. В краевой бюджет заложим определённые средства, обратимся за поддержкой в Минприроды России, Минвостокразвития, чтобы уже в следующем году начать стройку», — пообещал глава региона.

На сайте Уссурийского городского округа появилась информация о том, что власти уже ищут подходящий участок, на котором мог бы разместиться новый зоопарк.

В соответствии с заявленными требованиями, площадь участка должна составлять по меньшей мере 10 гектаров. Предполагается, что он будет находиться в рекреационной зоне и иметь вид разрешенного использования «цирки и зверинцы».

В управлении градостроительства Уссурийского городского округа признали, что едва ли смогут найти участок, который будет отвечать всем заявленным требованиям. «Поэтому нам предстоит большая работа по его формированию и оформлению в соответствии со всеми требованиями Градостроительного кодекса РФ и других нормативных актов», — уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в российском зоопарке нашли способ спасти животных от жары. Сотрудники зоопарка признались, что начали давать медведям вкусное и холодное лакомство — мороженое из рыбы и овощей.