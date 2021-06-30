В красноярском зоопарке впервые родился детеныш альпаки

Сотрудники красноярского зоопарка показали новорожденного детеныша альпаки. Об этом сообщает местная газета «Аргументы и факты».

Южноамериканские альпаки Ромео и Джульетта, которые проживают в парке флоры и фауны «Роев ручей», впервые дали потомство. Известно, что пару доставили в Красноярск пять лет назад из Нижнего Новгорода. Согласно информации издания, месяц назад у парнокопытных родилась белая самка со светло-коричневыми пятнами.

Зоологи еще не придумали детенышу имя: администраторы Instagram-аккаунта учреждения предложили жителями Красноярского края выбрать между именами Джази, Кофи, Лэми и Симба путем голосования.

Ранее в июне в челябинском зоопарке впервые показали новорожденных рысят. На размещенных в сети кадрах запечатлели двух детенышей, передвигающихся по вольеру. «16 мая в Челябинском зоопарке впервые родились рысята. Да-да, Персей и Полинка (Пятнышко) теперь полноценные родители аж двух непоседливых котят», — подписали администраторы страницы пост.