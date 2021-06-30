В российском зоопарке придумали способ спасти животных от жары

В зоопарке Екатеринбурга, где воздух прогрелся до плюс 35 градусов, нашли способ спасти от жары животных. Об этом пишет Global City.

Представители тропиков — слониха Даша, львы, ягуары, обезьяны и попугаи легко переносят жаркую погоду, так как это их привычная среда обитания. Жители умеренного пояса тоже с удовольствием греются в лучах уральского солнца, однако им помогают остудиться и устанавливают в вольерах теневые зоны и бассейны.

Медведи получают вкусное и холодное лакомство — мороженое из рыбы и овощей. «Мороженое для медведей готовят специальное – в порционный брикет закладывают рыбу, овощи или фрукты, которые затем заливают водой и замораживают», — рассказали представители зоопарка.