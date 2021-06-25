Тигрица с детенышами оккупировала деревню и ранила двух человек

Вблизи индийского города Чандрапур тигрица оккупировала деревню и ранила двух человек, которые пытались прогнать ее. Об этом сообщает издание Times of India.
Вечером вторник, 22 июня, тигрица с двумя 11-месячными детенышами убила теленка на ферме, принадлежащей Садашиву Мохурлу (Sadashiv Mohurle). Ночь хищница провела в деревне, поглощая добычу.
В среду Рамеш Мешрам (Ramesh Meshram) увидел семью тигров, которая отдыхала в кустах недалеко от деревенского пруда, и поднял тревогу.
Пока представители лесничества и организации по охране тигров следовали на место происшествия, толпа жителей деревни собралась, чтобы посмотреть на тигров. Прибывшие на место представители властей начали операцию по изгнанию тигрицы и ее детенышей. Когда они подняли громкий шум, чтобы отогнать диких животных в лес, тигрица бросилась на них.
В результате пострадали 60-летний житель деревни Шанкар Бансод (Shankar Bansod) и сотрудник организации по охране тигров Сунил Гаджалвар (Sunil Gajalwar). Обоих доставили в местную больницу. После оказания помощи Бансода отпустили, а Гаджалвара перевели в более оснащенное медицинское учреждение.
Местные власти призвали жителей деревни не приближаться к тигрице и тигрятам. Представители организации по охране лесов будут дежурить поблизости. Повторная операция по изгнанию диких животных будет проведена позднее.
Ранее сообщалось, что тигр в Зоопарке в Цзяоцзо в китайской провинции Хэнань укусил ветеринара во время лечения. Животное в бессознательном состоянии открыло рот и укусило ветеринара за ногу.