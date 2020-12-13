Нападение голодного тигра на дрессировщика напугало зрителей и попало на видео

В китайской провинции Шаньси голодный тигр вцепился в дрессировщика во время циркового представления. Видео, снятое очевидцами, опубликовала газета Daily Mail.

Нападение хищника произошло в пятницу, 11 декабря. На кадрах видно, как тигр набрасывается на артиста на глазах у напуганных зрителей шоу. Сотрудники цирка вовремя пришли на помощь и отогнали животное длинной палкой. На фоне слышно, как одна из очевидец кричит: «Скорее, спасите мужчину! Бейте его (тигра — прим. «Ленты.ру»)! Бейте его!»

Пострадавшего немедленно отвезли на в больницу. Дрессировщик отделался незначительными ранами, так как тигру еще в раннем возрасте удалили зубы, чтобы обезопасить цирковых артистов.

Местный шериф, известный по фамилии Ли, подтвердил, что артист не получил смертельно опасных ран. «Владелец плохо покормил зверя, вот он и повалил дрессировщика на землю», — объяснил полицейский. По его словам, мужчину обследовали в больнице и вскоре отпустили.

Ранее в китайском городском округе Пуян, провинция Хэнань, огромный черный медведь (барибал) вцепился в дрессировщика во время циркового представления. На кадрах видно, как 200-килограммовый медведь нападает на артиста в белой униформе. Другой работник цирка бежит на помощь и пытается отогнать агрессивное животное.