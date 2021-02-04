Тигр под общей анестезией укусил ветеринара за ногу

Тигр в Зоопарке в Цзяоцзо в китайской провинции Хэнань укусил ветеринара во время лечения. На видео последствий произошедшего обратило внимание издание Daily Mail.

В пятницу, 29 января, ветеринар занимался лечением тигра, который страдал от воспаления желудка и кишечника. Животному проводили внутривенную терапию. Тигру поставили капельницу под общей анестезией.

По данным представителей зоопарка, животное в бессознательном состоянии открыло рот и укусило ветеринара за ногу.

Последствия произошедшего попали на видео. На записи видно, как группа коллег собирается вокруг получившего травму мужчины и пытается высвободить его из пасти тигра, который лежит в клетке. На другом видео двое мужчин несут третьего, получившего травму ноги.

В зоопарке уточнили, что ветеринар получил незначительную травму голени правой ноги глубиной в половину сантиметра и шириной в четыре сантиметра. Его состояние стабильно.

Ранее сообщалось, что в китайской провинции Шаньси голодный тигр вцепился в дрессировщика во время циркового представления. На кадрах видно, как тигр набрасывается на артиста на глазах у напуганных зрителей шоу.