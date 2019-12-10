Бенгальские тигры решили поиграть и изувечили вырастившую их смотрительницу

В приюте для животных американского города Мурпарк, штат Калифорния, два бенгальских тигра напали на вырастившую их смотрительницу. Об этом сообщает информационный портал ABC7.

Инцидент произошел в субботу днем, 7 декабря. Основательница приюта для диких животных Пэтти Перри (Patty Perry) зашла в вольер с бенгальскими тиграми, и хищники решили поиграть с ней. «Тигр обхватил ее ноги лапами, после чего Пэтти упала на землю. Затем на нее запрыгнул второй тигр, — рассказывает ее друг, адвокат Майкл Брэдбери (Michael Bradbury). — На ее теле осталось несколько рваных ран».

Пострадавшую неотложно доставили в местную больницу. Полученные раны не представляли угрозы ее жизни. «Готов поспорить, очевидцы думали, что происходит нечто ужасное, — говорит Брэдбери. — Но для нее было очевидно, что тигры просто решили поиграть. Они ее очень любят, она подобрала их еще тигрятами».

В результате нападения Перри получила многочисленные порезы и временно находится в больнице. О ее текущем состоянии информации нет.

Перри убеждена, что бенгальские тигры не хотели причинить ей вреда. Помимо тигров, на территории ее приюта проживают 50 животных, в том числе зебры и леопарды. Американка подчеркнула, что она продолжит заботиться о зверях, как только поправится.

В 2018 году сообщалось, что в Японии редкий белый тигр убил смотрителя зоопарка. 40-летнего работника зоопарка Акиру Фурушо обнаружили без сознания в вольере с белыми тиграми после закрытия зоопарка. У мужчины шла кровь из раны на шее, его доставили в больницу, но не успели спасти.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!