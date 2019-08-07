Разъяренный тигр пробрался в деревню и изувечил четырех человек

В пакистанской деревне Бахали округа Мансехра тигр напал на работников чайной плантации и изувечил их. Об этом сообщает Northeast Now.

Инцидент произошел в понедельник, 5 августа. Сообщается, что хищник сначала набросился на 26-летнюю женщину по имени Анти Праджа (Anti Praja). Другие работники плантации, находящиеся рядом, начали отпугивать тигра. Животное отпустило свою жертву, после чего Праджу доставили в больницу с ранениями в области лица и груди.

Местные власти решили поймать тигра, однако он спрятался в лесу и успел напасть на еще трех работников той же плантации. Они получили серьезные ранения и были госпитализированы. Произошедшее вызвало бурную реакцию у других рабочих, которые устроили забастовку из-за угрозы очередного нападения.

Один из местных лесников Пранджал Баруа (Pranjal Baruah) считает, что это был не тигр, а леопард: «Бенгальский тигр просто не мог здесь появиться», — отметил он.

Ранее в июле сообщалось, что в индийском штате Уттар-Прадеш арестовали участников избиения тигрицы, нападавшей на людей. Тело тигрицы кремировали, чтобы оно не попало в руки контрабандистов, торгующих органами диких животных.

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