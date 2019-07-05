Четыре тигра напали на дрессировщика и растерзали его

В итальянской провинции Бари четыре тигра убили дрессировщика во время репетиции циркового представления. Об этом сообщает местный новостной портал Borderline24.

В четверг вечером, 4 июля, 61-летний Этторе Вебер (Ettore Weber) репетировал выступление с тиграми за час до начала шоу. Тигры сбили мужчину с ног и загрызли до смерти. Прибывшие на место медики и коллеги погибшего полчаса не могли забрать тело укротителя из клетки с хищниками.

По словам докторов, Вебер получил несколько серьезных ранений и травму позвоночника, что привело к летальному исходу. Полиция проводит расследование и разбирается в деталях трагедии.

Передвижной цирк Circo Orfei, в котором работал Вебер, прибыл в Италию 15 июня на месяц. Остается неизвестным, последует ли труппа запланированному графику выступлений, и какие меры предпримут против агрессивных тигров.

В начале апреля сообщалось, что в цирке Луганска дрессированный лев напал на укротителя во время представления. На видео, снятом очевидцем, хищник подошел к 32-летнему укротителю Хамаду Куте (Hamada Kouta) и набросился на него. В итоге мужчина укротил агрессивного зверя, увел его в клетку и продолжил шоу.

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