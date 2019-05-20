Тигр растерзал мужчину

В провинции Северная Суматра, Индонезия, местного жителя убил тигр. Об этом сообщает Asia Times.

16 мая местные жители вместе с полицейскими обнаружили труп 61-летнего работника плантации Абусали Хасбуана (Abusali Hasbuan). Семья погибшего забила тревогу, после того, как он не вернулся домой с работы.

У него отсутствовала правая рука, а голова была найдена в 50 метрах от тела.

Предположительно, на мужчину напал тигр, который в последнее время совершал набеги на соседнюю деревню. Ее жители считают, что он уничтожил весь скот.

Останки Хасбуана были доставлены в больницу города Сибухуан для проведения экспертизы. Сейчас власти пытаются найти тигра, чтобы предотвратить новые жертвы.

В конце апреля сообщалось, что в американском штате Канзас в зоопарке Топека редкий суматранский тигр напал на сотрудницу и сильно поранил ее. Несмотря на этот инцидент, вопрос об усыплении животного не рассматривается.

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