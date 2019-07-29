Разъяренная толпа поймала тигра-убийцу и замучила его до смерти

В индийском штате Уттар-Прадеш арестовали участников избиения тигрицы, которая нападала на людей. Об этом сообщает AsiaOne.

Животное сбежало из тигриного заповедника в округе Пилибхит и успело ранить не менее девяти человек. Один из них уже скончался в больнице.

Когда тигрица снова появилась в населенном пункте, ее окружила разъяренная толпа. Десятки людей избивали ее деревянными дубинками и копьями, пока она не умерла.

После гибели животного власти объявили в розыск 33 человек, предположительно участвовавших в избиении. В пятницу, 26 июля, четырех подозреваемых арестовали.

Тело тигрицы кремировали, чтобы оно не попало в руки контрабандистов, торгующих органами диких животных.

В 2017 году сообщалось, что в Индии поймали другого тигра из Пилибхита, который убил шесть человек. Местные жители, вооружившись топорами и палками, вышли на поиски животного. Для этого они оцепили соседние поля и разровняли тракторами посевы сахарного тростника.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!