В приюте для диких животных Big Cat Rescue, расположенном в штате Флорида, США, тигр изувечил ухаживающую за ним пожилую волонтерку. Об этом сообщает газета The Guardian.

Нападение произошло в четверг утром, 4 декабря, когда Кенди Кузер кормила тигра по кличке Кимба. Женщина открыла ворота огороженной территории, хотя они были закрыты на ключ, и зашла внутрь. Там она заметила, что животное находится не на своем привычном месте. В результате хищник напал на волонтерку и сильно искусал ей руку.

Работники вовремя пришли на помощь: они оттащили тигра от Кузер и обработали женщине кровоточащие раны. Пострадавшую доставили в больницу. О ее текущем состоянии информации нет.

По словам гендиректора заповедника Кэрол Баскин, Кузер нарушила внутренний протокол, согласно которому работнику запрещено заходить к животным без помощников, если ворота закрыты на ключ. Отмечается, что Кимбу поместили на 30-дневный карантин. Баскин утверждает, что в сложившихся условиях тигр повел себя согласно природным инстинктам.

Ранее сообщалось, что в приюте для животных американского города Мурпарк, штат Калифорния, два бенгальских тигра напали на вырастившую их смотрительницу. Пострадавшую срочно доставили в местную больницу. Полученные раны не представляли угрозы ее жизни.