Тигр растерзал гуляющего в пять часов утра десятилетнего ребенка

Тигр убил десятилетнего ребенка в деревне Капси вблизи индийского города Нагпур, штат Махараштра. Об этом сообщает издание Nagpur Today.

Около пяти утра по местному времени в среду, 9 сентября, десятилетний Санскар Сатиш Бурле (Sanskar Satish Burle) пошел на прогулку. На него напал тигр из засады в кустах и утащил в лес.

Родители мальчика вместе с другими жителями деревни организовали поиски и нашли в лесу растерзанное тело ребенка.

Ранее сообщалось, что тигр в индийском округе Ваянад, штат Керала, убил ушедшего за дровами молодого человека. На следующий день команда поисковиков нашла в полутора километрах от места жительства пропавшего пятна крови, его обувь и мачете, а неподалеку — изуродованное тело погибшего.