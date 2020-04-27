Тигры за считаные дни убили небывалое количество индийцев

В индийском штате Махараштра тигры за считаные дни убили пять человек. Об этом сообщает NDTV.

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Последней жертвой хищников стала 52-летняя женщина из округа Гадчироли, погибшая в пятницу, 24 апреля. За пять дней до этого тигр загрыз 38-летнюю жительницу округа Бхандара, которая пошла в лес за съедобными цветами мадуки, пишет New Indian Express. Хотя с ней был муж, он не смог ее спасти. 18 апреля звери убили 32-летнюю женщину из округа Гондия, а 16 апреля — 40-летнего мужчину из Гадчироли. Эти погибшие также собирали съедобные цветы. 13 апреля тигр растерзал мужчину возле Пенчского леса, где располагается тигриный заповедник.

Похожая ситуация наблюдается в Мадхья-Прадеш. 17 апреля издание The Times of India сообщило о небывалом количестве погибших в результате нападения диких зверей в этом штате. За три недели хищники убили не менее 13 индийцев, в том числе несколько детей. Атаки участились после введения в стране карантинных мер, направленных на борьбу с распространением эпидемии новой коронавирусной инфекции.

Ранее, в марте, сообщалось, что дикие звери возвращаются в города, которые опустели из-за карантинных мер, призванных сдержать распространение коронавирусной инфекции. По улицам американского города Боулдер в Колорадо разгуливают пумы, на пустых таиландских пляжах дерутся огромные ящеры, а в пригороде Нью-Дели пасутся коровы.

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