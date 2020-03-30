Козлы захватили опустевший из-за коронавируса город и отказались его покидать

Опустевшие из-за коронавируса улицы города Лландидно, Уэльс, захватило стадо козлов. Об этом сообщает газета The Sun.
В пятницу, 27 марта, местный житель Эндрю Стюарт (Andrew Stuart) заметил из окна паба беспризорных козлов и позвонил в полицию. Прибывшие на место патрульные отогнали животных к мысу Грэйт Орм, откуда они, предположительно, сбежали.
По словам Стюарта, несмотря на действия полиции, козлы отказались покидать город. На следующий день звери снова появились на улицах Лландидно. В своем Twitter-аккаунте Стюарт пошутил, что козлы собираются в группы вопреки запретам властей. На видео, снятом 28 марта, видно, как животные слоняются по пустому городу.
Ранее в марте сообщалось, что дикие звери возвращаются в города, которые опустели из-за карантинных мер, призванных сдержать распространение коронавирусной инфекции. По улицам американского города Боулдер в Колорадо разгуливают пумы, на пустых таиландских пляжах дерутся огромные ящеры, а в пригороде Нью-Дели пасутся коровы.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения