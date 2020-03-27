Опустевшие из-за эпидемии города захватили дикие пумы и огромные ящеры

Дикие звери возвращаются в города, которые опустели из-за карантинных мер, призванных сдержать распространение коронавирусной инфекции. По улицам американского города Боулдер в Колорадо разгуливают пумы, на пустых таиландских пляжах дерутся огромные ящеры, а в престижном пригороде Нью-Дели пасутся коровы.

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Сайт Newsflare опубликовал видео, снятое в Гургаоне — богатом пригороде индийской столицы, где размещаются представительства западных корпораций, роскошные торговые центры и ночные клубы. После введения общенационального карантина на его улицах заметили коров.

Еще один ролик с Newsflare снял смотритель национального парка, патрулировавший остров Конг в таиландской провинции Краби. Он обнаружил, что вместо туристов пляжи занимают комодские вараны — самые большие современные ящерицы, длина которых может превышать три метра, а вес — 80 килограммов. «Они дрались за территорию, — объяснил автор видео. — Хотели показать, кто на этой земле хозяин».

Американская телекомпания KDVR сообщила, что за два дня в полицию Боулдера поступило четыре звонка от горожан, заметивших на улице города пум. Обычно эти хищники избегают людей, однако теперь выходят даже при свете дня. «Когда в наших городах меньше активности, разумеется, их будут занимать дикие звери», — говорит сотрудник управления парков и дикой природы штата Колорадо Джейсон Клей (Jason Clay).

— Back To Nature (@backt0nature) 26 марта 2020, 01:10

По последним данным, из-за новой коронавирусной инфекции погибли 24,1 тысячи человек, выявлено 537 тысячи случаев заражения, из них 123,2 тысячи закончились выздоровлением пациента. Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.

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