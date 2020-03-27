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Опустевшие из-за эпидемии города захватили дикие пумы и огромные ящеры

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Дикие звери возвращаются в города, которые опустели из-за карантинных мер, призванных сдержать распространение коронавирусной инфекции. По улицам американского города Боулдер в Колорадо разгуливают пумы, на пустых таиландских пляжах дерутся огромные ящеры, а в престижном пригороде Нью-Дели пасутся коровы.

Сайт Newsflare опубликовал видео, снятое в Гургаоне — богатом пригороде индийской столицы, где размещаются представительства западных корпораций, роскошные торговые центры и ночные клубы. После введения общенационального карантина на его улицах заметили коров.

Еще один ролик с Newsflare снял смотритель национального парка, патрулировавший остров Конг в таиландской провинции Краби. Он обнаружил, что вместо туристов пляжи занимают комодские вараны — самые большие современные ящерицы, длина которых может превышать три метра, а вес — 80 килограммов. «Они дрались за территорию, — объяснил автор видео. — Хотели показать, кто на этой земле хозяин».

Американская телекомпания KDVR сообщила, что за два дня в полицию Боулдера поступило четыре звонка от горожан, заметивших на улице города пум. Обычно эти хищники избегают людей, однако теперь выходят даже при свете дня. «Когда в наших городах меньше активности, разумеется, их будут занимать дикие звери», — говорит сотрудник управления парков и дикой природы штата Колорадо Джейсон Клей (Jason Clay).

По последним данным, из-за новой коронавирусной инфекции погибли 24,1 тысячи человек, выявлено 537 тысячи случаев заражения, из них 123,2 тысячи закончились выздоровлением пациента. Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.

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Как спастись от коронавируса?

Старайтесь не выходить из дома без необходимости
Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым же стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;

— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;

— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;

— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;

— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);

— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;

— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;

— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.

Источник: Всемирная организация здравоохранения

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